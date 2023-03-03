В Новосибирске выписали первый штраф в 100 тысяч рублей за незаконную торговлю бензином

В Новосибирске начали штрафовать за незаконную продажу бензина.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Октябрьском районе Новосибирска двум незаконным торговцам бензином выписали штраф в 100 тысяч рублей. В пресс-центре мэрии города отметили, что такая практика формируется впервые.
Также на Гусинобродском шоссе вскоре ликвидируют заправку, в которой топливо продавали на самовольно занятом участке.
Кроме того, до конца недели на перекрестке улиц Кирова и Никитина владелец снесет свое кафе, без разрешения установленное на муниципальной земле.
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