Новосибирцам приготовили 11 тысяч бесплатных обедов в кафе «Добродомик»

В Новосибирске работает кафе, где бесплатно кормят пенсионеров. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске исполнилось 5 месяцев благотворительному кафе «Добродомик». За этот период сотрудники заведения приготовили 11 тысяч бесплатных обедов для пенсионеров. Об этом в эфире радио «Городская волна» рассказала куратор благотворительного фонда «Добродомик» Юлия Штеменко.

В роли официантов в кафе работают волонтеры. Они помогают пожилым людям, которые уже не могут приготовить себе еду сами.

Кафе расположено на улице Богдана Хмельницкого, 29. Заведение открыто каждый будний день с 12 до 16 часов.

Кроме того, в благотворительном фонде с 16 до 20 часов действует горячая линия для пенсионеров, которые нуждаются в помощи. Телефон горячей линии: 8-800-222-90-86.

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