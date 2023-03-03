Новосибирцев после оттепели ждёт резкое похолодание до – 3 градусов 3 марта

Штормовой ветер и похолодание ждут новосибирцев. Фото: Василий Вахрин

В пятницу, 3 марта, в Новосибирск придёт похолодание после оттепели. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

– Ночью ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра, местами порывы до 25 метров в секунду. Похолодание. На дорогах местами снежные заносы, сильная гололедица, – предупредили синоптики.

Днём 3 марта будет облачно, температура воздуха от – 1 до – 3 градусов будет постепенно снижаться в течение всего дня. На выходных похолодает ещё сильнее, но ветер успокоится.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в МЧС предупредили горожан о штормовом ветре и потеплении. Также синоптики составили прогноз на март.

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