Массовые аварии и пробки в 7 баллов сковали движение по Новосибирску утром 3 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 3 марта Новосибирск сковали семибалльные пробки. На дорогах снег и гололедица. Судя по карте «2ГИС», в городе произошло сразу несколько аварий.

Заторы на проезде Энергетиков, улицах Станционной, Широкой, площадях Труда и Райсовета. ДТП и пробка на улице Невельского. Не проехать по улицам Станиславского, Котовского, Титова и Троллейной. На Немировича-Данченко авария и сильная пробка. Затруднено движение и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу движение затруднено по Большевистской, Никитина и Кирова. Пробка на улице Кошурникова. Авария и сильный затор на Волочаевской.

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