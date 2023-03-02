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НовостиОбщество2 марта 2023 16:04

Самолет из Тюмени в Новосибирск задержали на 4 часа

Посадка на рейс уже завершилась
Надежда КАСЬЯНОВА
Рейс задержали на 4 часа.

Рейс задержали на 4 часа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 2 марта, самолет авиакомпании S7, который следовал по маршруту из Тюмени в Новосибирск, задержали на четыре часа.

По расписанию рейс должен был вылететь из аэропорта Рощино в Тюмени в 15:45 по местному времени. Однако самолет задержали, и посадка началась только в 20:14. В итоге задержка составила более 4 часов.

Приземлиться в аэропорту Толмачёво самолет должен в 00:15 по местному времени.

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