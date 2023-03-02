Новосибирцы отправили в зону СВО фуру с гуманитаркой для отряда «Вега» и спецназа ГРУ

Фуру с гуманитарной помощью для отряда «Вега» и спецназа ГРУ отправили в зону спецоперации. Фото: фонд «К Победе вместе!»

Фуру с гуманитарной помощью для отряда «Вега» и спецназа ГРУ отправили в зону спецоперации. Об этом КП-Новосибирск рассказал учредитель фонда «К Победе вместе!», депутат Совета депутатов Новосибирска Евгений Прохоров.

По словам Евгения Прохорова, фура выехала из Новосибирска 21 февраля. 27-го числа машина была в расположении 24-й бригады спецназа ГРУ, а 28 – в Луганске.

− У нас фура заехала в два места: в расположение 24-й бригады спецназа ГРУ и спецбатальона «Вега». Выгрузили там около 40 «кубов». Фура была 82 метра кубических. В ней доставили посылки от женских советов «Веги» и 24-й бригады. Оставшуюся часть выгрузили в Луганске на нашем складе. Это были продукты длительного хранения, медикаменты, разные вещи, обувь, спальные мешки, палатки, инструменты – бензопилы, шуруповерты, молотки и так далее, − рассказал КП-Новосибирск учредитель фонда «К Победе вместе!».

Евгений Прохоров добавил, что 1 марта госпиталь на передовой получил медикаменты и вещи, собранные новосибирцами. Сейчас местные жители активно готовят к отправке вторую фуру.

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