На Димитровском мосту в Новосибирске начался ямочный ремонт

На Димитровском мосту стартовал ямочный ремонт.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на Димитровском мосту начался ямочный ремонт. Впервые дорожников на мосту заметили в конце февраля.
— На Димитровском мосту начался ямочный ремонт. Часть проезжей части в сторону левого берега перекрыта. Ожидаются серьёзные заторы в сторону площади Энергетиков, — сообщили подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».
Напомним, что за 2023 году в Новосибирске планируют отремонтировать 32,5 километра дорог. Потратят на это почти 2 миллиарда рублей.
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