На Димитровском мосту в Новосибирске начался ямочный ремонт

На Димитровском мосту стартовал ямочный ремонт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на Димитровском мосту начался ямочный ремонт. Впервые дорожников на мосту заметили в конце февраля.

— На Димитровском мосту начался ямочный ремонт. Часть проезжей части в сторону левого берега перекрыта. Ожидаются серьёзные заторы в сторону площади Энергетиков, — сообщили подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Напомним, что за 2023 году в Новосибирске планируют отремонтировать 32,5 километра дорог. Потратят на это почти 2 миллиарда рублей.

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