Генеральным директором АО «Экспресс-пригород» назначили замминистра транспорта Новосибирской области

Около 18 лет сибиряк проработал на Западно-Сибирской железной дороге. Фото: АО «Экспресс-пригород»

Замминистра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин назначен генеральным директором АО «Экспресс-пригород». Об этом сообщили на официальном сайте компании.

− Основными задачами нового руководителя являются развитие пригородных железнодорожных перевозок, открытие новых востребованных маршрутов, а также развитие туристических направлений в пригородных перевозках, − рассказали в АО «Экспресс-пригород».

Вячеслав Невежин родился в Новосибирске в 1979 году. В 2001 году он выпустился из Сибирского государственного университета путей сообщения. Новосибирец освоил специальность «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование».

Около 18 лет сибиряк проработал на Западно-Сибирской железной дороге. В 2019 году стал заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства НСО.

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