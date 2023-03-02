В Новосибирске изменятся маршруты общественного транспорта из-за перекрытия площади Энергетиков

Ограничения начали действовать со 2 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске из-за строительства четвертого моста через Обь ввели временное ограничение на проезд по площади Энергетиков. Действовать оно будет только в ночное время с 23:00 до 5:00.

— Со 2 по 8 марта будет действовать ночное ограничение на участке от площади Труда до проезда Энергетиков в направлении правобережья. А с 8 марта по 15 марта на участке от проезда Энергетиков до площади Труда в направлении левобережья, — рассказали в городской администрации.

В муниципалитете добавили, что из-за ограничений общественный транспорт изменит схему движения. Некоторые автобусы и троллейбусы вовсе прекратит работать с 23:00.

Троллейбусы:

— № 4 — конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Титова, площадь им. Станиславского, ул. Титова, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м»;

— № 24 — конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская».

Работа троллейбуса №7, автобусов №1, 4, 14, 16, 19, 24, 55, 64, 79, 89, 96 и маршрутных такси №10, 12 будет ограничена до 23 часов К ЧИТАТЕЛЯМ

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