В Новосибирске до лета перекроют Кубовую из-за прокладки теплосетей

Проезд по Кубовой ограничат с 1 апреля по 15 июня.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на три месяца перекроют проезд по улице Кубовой из-за прокладки теплосетей. Работы будут идти в рамках проекта «Замещение котельных куста 3 по ул. Кубовая и Охотская на СТЦ от НТЭЦ-4». Соответствующий проект постановления появился на сайте мэрии.
— С 1 апреля по 15 мая закрывает проезд по улице Кубовой на участке от Кубовой, 42 до Кубовой, 94, от перекрестка Кубовои и Петрозаводскои у дома по улице Кубовои , 99/1 до здания по улице Промышленнои , 4а к. 1. Проезд будет обеспечен по улицам Лобачевского и Кубовои , — указано в документе.
Следующим участком перекрытия станет территория от перекрестка в районе здания по Промышленнои , 4а к. 1 до здания по Промышленнои , 4а. Здесь проезд закроют с 15 мая по 15 июня. Объезд также обеспечат по улицам Лобачевского и Кубовои .
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер