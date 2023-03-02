В Новосибирске до лета перекроют Кубовую из-за прокладки теплосетей

Проезд по Кубовой ограничат с 1 апреля по 15 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на три месяца перекроют проезд по улице Кубовой из-за прокладки теплосетей. Работы будут идти в рамках проекта «Замещение котельных куста 3 по ул. Кубовая и Охотская на СТЦ от НТЭЦ-4». Соответствующий проект постановления появился на сайте мэрии.

— С 1 апреля по 15 мая закрывает проезд по улице Кубовой на участке от Кубовой, 42 до Кубовой, 94, от перекрестка Кубовои и Петрозаводскои у дома по улице Кубовои , 99/1 до здания по улице Промышленнои , 4а к. 1. Проезд будет обеспечен по улицам Лобачевского и Кубовои , — указано в документе.

Следующим участком перекрытия станет территория от перекрестка в районе здания по Промышленнои , 4а к. 1 до здания по Промышленнои , 4а. Здесь проезд закроют с 15 мая по 15 июня. Объезд также обеспечат по улицам Лобачевского и Кубовои .

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