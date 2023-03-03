Снова уйдем в минус: 3 марта в Новосибирске наступит похолодание

3 марта в Новосибирске снова грядет похолодание, и все ручьи, которые текли в дни оттепели, застынут, превратившись в опасную ледяную корку. В ночь на пятницу синоптики обещают -2...-4 градуса, днём -1...-3.

— Будет облачно, небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ночью местами метель. На дорогах местами сильная гололедица, — передает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Ночью ветер будет дуть со скоростью 20 метров в секунду, а днем утихнет до 6-11 метров метров в секунду.

По Новосибирской области в отдельных районах будет холоднее: ночью температура опустится до -8...-13 градусов, днём до -3...-8. в других, наоборот, теплее: ночью по юго-востоку области около 0...-5, днем — около +2. Также пройдёт мокрый снег и будет гололедица.

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