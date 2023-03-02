В Калининском районе Новосибирска иномарка сбила 8-летнего мальчика

Ребенка сбил кроссовер Mitsubishi Outlander. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

В четверг, 2 марта, иномарка наехала на 8-летнего мальчика-пешехода в Калининском районе Новосибирска. ДТП произошло вечером на улице Флотской.

Ребенка сбил кроссовер Mitsubishi Outlander.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, несовершеннолетний переходил дорогу не по зебре. После произошедшего мальчика забрали в больницу.

− На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия, − сообщили в Госавтоинспекции.

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