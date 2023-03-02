Масштабный рок-фестиваль «Ветер Сибири» может пройти под Новосибирском

В 2023 году рок-фестиваль «Ветер Сибири» может пройти в Мочище. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ / Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

В 2023 году рок-фестиваль «Ветер Сибири» может пройти в Мочище. Мероприятие запланировано на период с 11 по 13 августа.

Напомним, рок-фестиваль должны были провести в Бийске летом 2022 года. Однако за месяц до грандиозного события организаторы внезапно перенесли его на следующий год. После этого начался скандал, так как любители рока долго не могли вернуть деньги за билеты.

В группе «Унесенные ветром Сибири» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что мероприятие якобы пройдет под Новосибирском. Об этом кто-то сообщил одному из участников рок-фестиваля – казахстанской группе «Субкультура».

Интернет-пользователи с недоверием отнеслись к данным слухам. Фанаты ждут официального ответа от организаторов фестиваля.

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