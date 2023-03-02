Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 13:12

Масштабный рок-фестиваль «Ветер Сибири» может пройти под Новосибирском

В прошлом году мероприятие не состоялось
Анастасия ХРОМЫХ
В 2023 году рок-фестиваль «Ветер Сибири» может пройти в Мочище. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ / Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

В 2023 году рок-фестиваль «Ветер Сибири» может пройти в Мочище. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ / Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

В 2023 году рок-фестиваль «Ветер Сибири» может пройти в Мочище. Мероприятие запланировано на период с 11 по 13 августа.

Напомним, рок-фестиваль должны были провести в Бийске летом 2022 года. Однако за месяц до грандиозного события организаторы внезапно перенесли его на следующий год. После этого начался скандал, так как любители рока долго не могли вернуть деньги за билеты.

В группе «Унесенные ветром Сибири» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что мероприятие якобы пройдет под Новосибирском. Об этом кто-то сообщил одному из участников рок-фестиваля – казахстанской группе «Субкультура».

Интернет-пользователи с недоверием отнеслись к данным слухам. Фанаты ждут официального ответа от организаторов фестиваля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber