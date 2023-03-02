Новосибирские врачи вылечили пенсионера с четвертой стадией рака кожи

В Новосибирске врачи вылечили пенсионера, у которого диагностировали последнюю стадию рака кожи. Фото: Центр имени Мешалкина

В Новосибирске врачи вылечили пенсионера, у которого диагностировали последнюю стадию рака кожи. Операцию провели специалисты Центра имени Мешалкина.

На операционном столе оказался 77-летний сибиряк. Он поступил в отделение радиотерапии в ослабленном состоянии. У пенсионера была тяжелая анемия и диагноз «плоскоклеточный рак кожи 4-й стадии».

Опухоль разрослась у левого уха пациента. Диаметр новообразования составлял 15 сантиметров. Опухоль находилась в стадии разрушения. Из-за этого пенсионер мучился от сильных болей и кровотечений.

В местных медучреждениях только разводили руками. Единственное, что предлагали больному – это симптоматическое лечение в домашних условиях. Но специалисты Центра имени Мешалкина буквально сотворили чудо. Они помогли пенсионеру, которого остальные считали безнадежным пациентом.

Сначала радиотерапевты провели ускоренный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. Благодаря этому кровотечение прекратилось, что создало благоприятные условия для заживления пораженной области.

Спустя три недели опухоль уменьшилась в размерах. Тогда на ней провели полноценный лучевой курс. В итоге опухоль исчезла, и на ее месте образовалась здоровая соединительная ткань. Сейчас о страшной болезни дедушке напоминает лишь небольшой шрам у левого уха.

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