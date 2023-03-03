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НовостиПроисшествия3 марта 2023 0:39

В Новосибирской области пенсионер получил условный срок за 66 спиленных берез

Суд не оправдал мужчину
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Ущерб составил более 880 тысяч рублей.

Ущерб составил более 880 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский областной суд отказался оправдать 68-летнего дровосека, который незаконно пилил деревья в Купинском районе. Инцидент произошел в мае 2021 года в лесу у села Стеклянное.

По данным следствия, с мая по июнь пенсионер с товарищем приехали в лес на тракторе и незаконно спилили 54 растущих березы и 11 сухостойных берез, причинив более 880 тысяч рублей ущерба лесному фонду. Сам пенсионер вину не признал.

- Подсудимый утверждал, что получает пенсию в 10 тысяч рублей и занимался сбором только валежника, продавая его односельчанам. Однако показания свидетелей, сотрудников лесничества, опровергают его слова. К тому же, нанятый им рабочий снимал на камеру смартфона, как подсудимый распиливал стволы сырой березы, – сообщила прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Купинский районный суд назначил пенсионеру 3 года и 6 месяцев колонии общего режима условно. Пенсионер обжаловал приговор в суде. Однако Новосибирский областной суд оставил наказание без изменения. А жалобу адвоката – без удовлетворения.

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