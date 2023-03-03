В Новосибирской области пенсионер получил условный срок за 66 спиленных берез

Ущерб составил более 880 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский областной суд отказался оправдать 68-летнего дровосека, который незаконно пилил деревья в Купинском районе. Инцидент произошел в мае 2021 года в лесу у села Стеклянное.

По данным следствия, с мая по июнь пенсионер с товарищем приехали в лес на тракторе и незаконно спилили 54 растущих березы и 11 сухостойных берез, причинив более 880 тысяч рублей ущерба лесному фонду. Сам пенсионер вину не признал.

- Подсудимый утверждал, что получает пенсию в 10 тысяч рублей и занимался сбором только валежника, продавая его односельчанам. Однако показания свидетелей, сотрудников лесничества, опровергают его слова. К тому же, нанятый им рабочий снимал на камеру смартфона, как подсудимый распиливал стволы сырой березы, – сообщила прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Купинский районный суд назначил пенсионеру 3 года и 6 месяцев колонии общего режима условно. Пенсионер обжаловал приговор в суде. Однако Новосибирский областной суд оставил наказание без изменения. А жалобу адвоката – без удовлетворения.

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