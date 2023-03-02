В Новосибирском метро остановилось движение поездов на левый берег

Движение по линии полностью восстановили. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирском метро остановилось движение поездов по Ленинской линии в сторону левого берега. Заминка произошла вечером 2 марта. Как рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе городской подземки, причиной остановки стала техническая неисправность одного из составов.

— В поезде на станции «Речной вокзал» зафиксировали техническую неисправность. Потребовалось время, чтобы снять его с линии и отбуксировать на ремонт. Сейчас движение полностью восстановлено, — сообщили в метрополитене.

Движение возобновили в кратчайшие сроки, также на линию пустили дополнительный поезд.

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