«Взяла корзинку с брусникой - и такой сюрприз»: жительница Бердска нашла волос в десерте из кондитерской

Жительницу Бердска разочаровала популярная сеть кондитерских. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительницу Бердска разочаровала популярная сеть кондитерских. Дело в том, что сибирячка нашла в купленном десерте чей-то волос. Негативный отзыв она опубликовала на «Флампе».

Первое, что расстроило местную жительницу – это небольшой выбор кондитерских изделий. На прилавке она увидела только булочки, эклеры, пирожное «Картошка» и трайфл (жидкий торт в стаканчиках – прим. ред.).

Сибирячка решила купить брусничную корзинку. Однако полакомиться десертом не получилось.

− Это вообще нормально? Волос в десерте! Взяла корзинку с брусникой − и такой сюрприз, − написала разочарованная бердчанка.

На отзыв жительницы Новосибирской области отреагировали представители сети кондитерских.

− Мы обязательно проведем дополнительную проверку на производстве, чтобы такая ситуация больше не повторилась, − написали они.

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