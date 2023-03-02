«Взяла корзинку с брусникой - и такой сюрприз»: жительница Бердска нашла волос в десерте из кондитерской

Жительницу Бердска разочаровала популярная сеть кондитерских.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жительницу Бердска разочаровала популярная сеть кондитерских. Дело в том, что сибирячка нашла в купленном десерте чей-то волос. Негативный отзыв она опубликовала на «Флампе».
Первое, что расстроило местную жительницу – это небольшой выбор кондитерских изделий. На прилавке она увидела только булочки, эклеры, пирожное «Картошка» и трайфл (жидкий торт в стаканчиках – прим. ред.).
Сибирячка решила купить брусничную корзинку. Однако полакомиться десертом не получилось.
− Это вообще нормально? Волос в десерте! Взяла корзинку с брусникой − и такой сюрприз, − написала разочарованная бердчанка.
На отзыв жительницы Новосибирской области отреагировали представители сети кондитерских.
− Мы обязательно проведем дополнительную проверку на производстве, чтобы такая ситуация больше не повторилась, − написали они.
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