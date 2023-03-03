В Первомайском районе на четверть повысили скорость мобильного интернета

Фото: Компания «МТС»

В результате проведенных работ скорости мобильного интернета в быстрорастущих и густонаселенных жилмассивах «Весенний» и «Березовый» выросли на 25 процентов.

Масштабная модернизация сети МТС прошла в Первомайском районе, третьем по площади среди районов Новосибирска. В частности, МТС обновила телеком-оборудование и увеличила скорости в современном микрорайоне «Весенний», где ведется активное строительство высотных домов на берегу реки Иня, а также на территории густонаселенного жилмассива «Березовый», где проживает более 13 000 человек.

- Рад сообщить, что новые скорости мобильного интернета получили жильцы «Весеннего» и «Березового» - больших массивов, где проживает треть населения Первомайки. В основном это молодые семьи, и мы наблюдаем, как большинство из них активно используют цифровые сервисы. Для комфортной передачи данных мы провели модернизацию оборудования, что позволит жителям и новоселам этих микрорайонов сохранить доступ в интернет привычно быстрым и комфортным даже при увеличившейся нагрузке на сеть, - отметил технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.