ВТБ снижает первый взнос по ипотеке до 10% для всех заемщиков

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Одновременно смягчаются требования к сделкам с таунхаусами и домами по программам господдержки: для приобретения таких объектов заемщикам будет достаточно внести 15% от их стоимости.

- На рынке ипотечного кредитования фиксируется рост клиентской активности, и с учетом текущих ставок на первый план для заемщиков выходит уровень первого взноса. В начале года этот параметр был скорректирован для зарплатных клиентов, приобретающих вторичное жилье, а теперь снижается «порог входа» для всех потенциальных заемщиков и по всем типам объектов. При этом мы контролируем уровень долговой нагрузки на заемщиков, чтобы не допустить их закредитованности. Новые требования к первому взносу, которые действуют до 28 апреля, позволят клиентам быстрее выйти на сделку и приобрести объект по комфортной ставке, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

По итогам 2022 года ВТБ оформил около 208 тысяч жилищных кредитов более чем на 964 млрд рублей, показав второй результат по продажам в своей истории. Основным драйвером стали льготные программы, объем выдач по которым вырос более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 516 млрд рублей.