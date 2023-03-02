Главу сельсовета в Новосибирской области оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконную выдачу социального жилья

В Новосибирской области главу сельсовета приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за раздачу бесплатного жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области вынесли приговор главе Тальменского сельсовета Искитимского района Сергею Матвееву. Об этом сообщили в пресс-службе Искитимского районного суда.

Главу сельсовета признали виновным в растрате, а также в двух эпизодах превышения должностных полномочий.

Он заключал договоры социального найма с людьми, которые не были признаны нуждающимся в получении социального жилья и не имели права претендовать на бесплатную жилплощадь. Также глава сельсовета позволил этим людям приватизировать муниципальное жилье, чем нанес ущерб бюджету.

Суд оштрафовал Сергея Матвеева на 200 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber