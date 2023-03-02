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НовостиПроисшествия2 марта 2023 10:15

Главу сельсовета в Новосибирской области оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконную выдачу социального жилья

Он позволил приватизировать муниципальную жилплощадь людям, которые не имели права даже жить там
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области главу сельсовета приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за раздачу бесплатного жилья.

В Новосибирской области главу сельсовета приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за раздачу бесплатного жилья.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области вынесли приговор главе Тальменского сельсовета Искитимского района Сергею Матвееву. Об этом сообщили в пресс-службе Искитимского районного суда.

Главу сельсовета признали виновным в растрате, а также в двух эпизодах превышения должностных полномочий.

Он заключал договоры социального найма с людьми, которые не были признаны нуждающимся в получении социального жилья и не имели права претендовать на бесплатную жилплощадь. Также глава сельсовета позволил этим людям приватизировать муниципальное жилье, чем нанес ущерб бюджету.

Суд оштрафовал Сергея Матвеева на 200 тысяч рублей.

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