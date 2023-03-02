Главу сельсовета в Новосибирской области оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконную выдачу социального жилья

В Новосибирской области главу сельсовета приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за раздачу бесплатного жилья.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области вынесли приговор главе Тальменского сельсовета Искитимского района Сергею Матвееву. Об этом сообщили в пресс-службе Искитимского районного суда.
Главу сельсовета признали виновным в растрате, а также в двух эпизодах превышения должностных полномочий.
Он заключал договоры социального найма с людьми, которые не были признаны нуждающимся в получении социального жилья и не имели права претендовать на бесплатную жилплощадь. Также глава сельсовета позволил этим людям приватизировать муниципальное жилье, чем нанес ущерб бюджету.
Суд оштрафовал Сергея Матвеева на 200 тысяч рублей.
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