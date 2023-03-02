В Новосибирской области с 10 апреля временно ограничат движение большегрузов

С 10 апреля в Новосибирской области вводится временное ограничение движения большегрузов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 10 апреля в Новосибирской области вводится временное ограничение движения большегрузов. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог.

Речь идет о дорогах регионального и межмуниципального значения. Ограничения будут действовать по 21 мая. Связано это с неблагоприятными природно-климатическими условиями.

− В этот период не допускается проезд по дорогам транспортных средств с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения, − уточнили в ТУАД.

Запрет не будет распространяться на перевозчиков социально-значимых грузов – продуктов, лекарств и так далее.

Для водителей большегрузов организованы междугородние «транзитные коридоры». Это участки км 14+108 – км 15+800 автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар, а также км 17+303 – км 17+603 автодороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево».

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