Новосибирская область собрала 17 тонн гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения в Сирии

В Сирию отправятся 17 тонн гуманитарного груза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприниматели Новосибирской области собрали 17 тонн гуманитарного груза для жителей Сирии, пострадавших от землетрясения. С предложением о сборе помощи выступил Минпромторг, на что получил быстрый отклик от бизнесменов.

— Мы собрали порядка 17 тонн груза. Уже 6 марта он будет в Москве и затем, под эгидой Национального центра управления обороной РФ, его доставят в Сирийскую Арабскую Республику, — сообщил глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров.

Основной частью груза стали нескоропортящиеся продукты питания: консервы, мука, крупы, подсолнечное масло. Также в Сирию отправятся различные лекарства и предметы бытовой химии.

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