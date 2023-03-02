Приложение новосибирского банка больше нельзя скачать в AppStore

Новосибирский банк удалили из AppStore. Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания Apple удалила из каталога AppStore приложение новосибирского банка «Левобережный». Теперь при запросе поиск выдает пользователям айфонов другие банковские сервисы.

Напомним, новосибирский банк попал в «черный список» США в конце февраля. Он был вынужден временно приостановить прием и отправку SWIFT-переводов.

Кроме этого, санкции не повлияют на работу банка: все онлайн-сервисы, банкоматы и офисы будут работать в прежнем режиме.

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