Приложение новосибирского банка больше нельзя скачать в AppStore

Новосибирский банк удалили из AppStore.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Компания Apple удалила из каталога AppStore приложение новосибирского банка «Левобережный». Теперь при запросе поиск выдает пользователям айфонов другие банковские сервисы.
Напомним, новосибирский банк попал в «черный список» США в конце февраля. Он был вынужден временно приостановить прием и отправку SWIFT-переводов.
Кроме этого, санкции не повлияют на работу банка: все онлайн-сервисы, банкоматы и офисы будут работать в прежнем режиме.
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