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НовостиОбщество2 марта 2023 9:32

«После оттепели образовались ужасные ямы»: жители Заельцовского района Новосибирска жалуются на разбитые дороги

Жители Заельцовского района Новосибирска жалуются на разбитые дороги
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирцы пожаловались на состояние дорог на территории микрорайона «Стрижи».

Новосибирцы пожаловались на состояние дорог на территории микрорайона «Стрижи».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцы пожаловались на состояние дорог на территории микрорайона «Стрижи». О проблеме КП-Новосибирск рассказала местная жительница по имени Светлана.

− Наши дороги, а именно улицу Кубовую, которая переходит в улицу Лобачевского, вообще никто не чистит. После оттепели образовались ужасные ямы и колеи − проехать по таким улицам очень сложно, − пожаловалась КП-Новосибирск женщина.

По словам Светланы, особенно сильно страдают пассажиры маршрутки № 65.

− Маршрутку постоянно заносит в разные стороны. А людей в этой маршрутке мотает по всему салону, − добавила сибирячка.

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