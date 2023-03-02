«После оттепели образовались ужасные ямы»: жители Заельцовского района Новосибирска жалуются на разбитые дороги

Новосибирцы пожаловались на состояние дорог на территории микрорайона «Стрижи».
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирцы пожаловались на состояние дорог на территории микрорайона «Стрижи». О проблеме КП-Новосибирск рассказала местная жительница по имени Светлана.
− Наши дороги, а именно улицу Кубовую, которая переходит в улицу Лобачевского, вообще никто не чистит. После оттепели образовались ужасные ямы и колеи − проехать по таким улицам очень сложно, − пожаловалась КП-Новосибирск женщина.
По словам Светланы, особенно сильно страдают пассажиры маршрутки № 65.
− Маршрутку постоянно заносит в разные стороны. А людей в этой маршрутке мотает по всему салону, − добавила сибирячка.
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