Врачи рассказали о состоянии 9-летней девочки, на которую рухнула глыба льда в Новосибирске

Девочку готовят к выписке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городской детской больнице скорой помощи рассказали о состоянии 9-летней девочки, на которую рухнула глыба льда с карниза. Напомним, что ЧП произошло 23 февраля в Дзержинском районе.

- Девочка в удовлетворительном состоянии, ей провели все необходимые обследования. Диагноз по МРТ подтвердился - закрытый неосложненный стабильный компрессионный перелом 4-х грудных позвонков, - рассказали КП-Новосибирск в Городской детской больнице скорой помощи.

Как уточнили в медучреждении, девочку уже готовят к выписке. Ей предстоит пройти реабилитацию в дневном стационаре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер