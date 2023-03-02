В Новосибирске производителя шампиньонов выставили на торги за 100 миллионов рублей

Новосибирского производителя шампиньонов ООО «Сибирская грибная поляна» выставили на торги. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирского производителя шампиньонов ООО «Сибирская грибная поляна» выставили на торги. Начальная стоимость лота составляет 100 миллионов рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», продаются семь долей, принадлежащих физлицам, а также 50% в компании, которыми владеет юридическое лицо. Все это выставлено единым лотом.

Победителя аукциона должны определить в конце марта.

Предприятие зарегистрировано в 2017 году. ООО «Сибирская грибная поляна» специализируется на выращивании грибов − шампиньонов, вешенок и других.

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