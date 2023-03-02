«Азбука больших возможностей» – для новосибирских школьников

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с талантливыми подростками. Фото: мэрия Новосибирска

II городской детский форум «Азбука больших возможностей» собрал лидеров детских общественных организаций. Талантливы и неравнодушные школьники представили 38 социально значимых проектов от всех районов по различным направлениям: урбанистика, экология, волонтёрство, доступная городская среда, безопасность, досуг. Обсудили свои идеи дети вместе с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

— Новосибирск — молодой город, он быстро развивается, и это одно из главных его преимуществ. Это город энергичных и предприимчивых людей. Здесь богатая культурная, общественная и политическая жизнь. Новосибирск — научный центр России, где можно получить прекрасное, как среднее, так и высшее, образование. Мне как мэру и человеку, родившемуся и выросшему в столице Сибири, хочется, чтобы вы свое будущее связали с этим прекрасным городом. Чтобы свои знания, опыт, потенциал каждый из вас сумел реализовать именно здесь. Будущее нашего города и всей страны будет таким, каким его сделаете вы, — поприветствовал участников форума мэр.

К 130-летию города Новосибирска были отобраны по одному проекту от района или округа — всего вышло восемь. К примеру, школьники Центрального округа разработали многофункциональное мобильное приложение «СуперАпп» для сплочения школьников округа и воспитания любви к родному городу. Приложение содержит интерактивную карту округа, где будут отмечены локации определённой направленности: досуг, профориентация, экология, безопасные дороги, детские инклюзивные площадки. для сплочения школьников Центрального округа и воспитания любви к родному городу.

Учащиеся школ Дзержинского района разработали проект «Зелёный фильтр Сибири», который предполагает обустройство «защитного экрана» из хвойных деревьев между территориями проживания людей, промышленными зонами и автострадами.

Ребята из Кировского района решили провести «Реформу чистоты» и убедить жителей района в необходимости сортировать бытовой мусор и выбрасывать твердые отходы в специальные контейнеры; собрать группу детей и взрослых, готовых вместе принимать участие в субботниках по уборке дворов района и озеленении.

Актив школьников Первомайского района в своем проекте представили идею благоустройства прибрежной зоны реки Ини как первый шаг к мечте «Первомайская набережная». В Ленинском районе у школьников в планах — создать досуговую локацию для жителей микрорайона Затон до конца 2023 года. А значит, наш город благодаря таким проектам станет еще комфортнее.

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