В Новосибирске прооперировали женщину, впавшую в кому на Бали

Врачи дают неутешительные прогнозы. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой

Впавшей в кому на Бали сибирячке Елене Новосельцевой сделали операцию в Новосибирске. При обследовании врачи обнаружили у женщины аневризму.

— Маме сделали КТ с контрастом и у нее нашли аневризму в голове. Ее перевезли в Федеральный центр нейрохирургии и сделали операцию по клипированию аневризмы, чтобы не было угрозы повторного разрыва и летального исхода, — рассказала КП-Новосибирска дочь женщины, Наталья.

По словам девушки, у семьи нет никаких претензий к врачам. Лечение продолжается, однако прогнозы неутешительные: врачи не уверены, что удастся восстановить сознание.

Напомним, что Елена Новосельцева впала в кому на Бали в январе. У женщины случился инсульт и ее госпитализировали. Вскоре страховка перестала покрывать нахождение в местной больнице. Женщине требовалась эвакуация на Родину, а также огромные средства, чтобы погасить долг в клинике на Бали. С транспортировкой и оплатой лечения Елены помогли власти Новосибирской области.

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