«Стена сгнила, потолок вот-вот рухнет»: жители четырёхэтажки в Барнауле второй год страдают от потопов в оттепель

В Барнауле разрушается дом с дырявой крышей. Фото: предоставлено местными жителями / amic.ru.

В четырёхэтажном доме в Барнауле потопы вторую зиму заливают стены и разрушают потолок. В последний раз крышу здания 1940-го года постройки ремонтировали в январе 2009 года. Жители многоквартирного дома рассказали о своей проблеме amic.ru.

Потопы происходят регулярно зимой во время потепления. По стенам квартиры с января начинает журчать вода. Причем весной и летом в доме нет проблем. Однако люди не могут даже начать ремонт, ведь через год потолок и стены опять придут в негодность.

– На потолке трещины, всё на крыше гниёт, огромный пузырь там образовался. Мне кажется, что такими темпами потолок может рухнуть. Стена полностью сгнила. Гипсокартон боимся снять – всё сыплется, – рассказывает жительница дома.

Рабочие от управляющей компании убрали с крыши снег и лёд, но не нашли дыр, которые можно было бы залатать. Капитальный ремонт кровли запланирован на 2025 – 2026 годы.

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