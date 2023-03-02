После вмешательства прокуратуры работникам «Венгеровского лесхоза» в НСО выплатили долг по зарплате в 1,7 млн рублей. Фото: ТИМОФЕЕВА Ксения.

по зарплате. Сотрудникам не платили с ноября по декабря 2022 года. Сумма долга превысила 1,7 млн рублей. В ситуацию вмешалась прокуратура.

– B отношении бывшего директора предприятия, уволившегося накануне проверки в январе 2023 года, по вине которого допущено образование задолженности по заработной плате, в прокуратуре района возбудили дело об административном правонарушении, – говорится в сообщении регионального ведомства.

После вмешательства прокуратуры, а также при содействии Минприроды НСО удалось восстановить хозяйственную деятельность предприятия, а также заключить договоры на поставку продукции. Благодаря этому задолженность по зарплате погасили в полном объеме. Также получилось сохранить все рабочие места и не допустить увольнений сотрудников.

В прокуратуре отметили, что сейчас ГАУ НСО «Венгеровский лесхоз» работает в штатном режиме.

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