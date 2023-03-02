В Новосибирске худсовет одобрил установку бронзовой маски на Красном проспекте

Скульптура появится по адресу улица Потанинская, 8. Фото: госинспекция по охране объектов культурного наследия НСО
В Новосибирске на Красном проспекте появится арт-объект в виде бронзовой маски. Его установку одобрил художественный совет.
Заседание худсовета состоялось в среду, 1 марта. На нем обсудили проект размещения арт-объекта, носящего название «Архитектура».
Скульптура появится по адресу улица Потанинская, 8. Ее высота с учетом гранитного основания составит 2,55 метра. Сама бронзовая маска будет высотой 1,3 метра.
Напомним, о планах реализации проекта заговорили еще в феврале 2022 года.
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