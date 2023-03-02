Новосибирцы за год написали 7 тысяч жалоб в Центробанк

Новосибирцы за год 7 тысяч раз пожаловались в Центральный банк России.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В 2022 году жители Новосибирской области успели 7 тысяч раз пожаловаться в Банк России. Об этом сообщили в Сибирском главном управлении ЦБ РФ.
Половина жалоб касались работы банков. В первом полугодии ЦБ получил 555 обращений, связанных с санкционной тематикой – новосибирцы просили объяснить, как пользоваться кредитными каникулами.
О навязчивой рекламе финансовых услуг стали сообщать на 30 % меньше, чем в 2021 году. Также значительно – с 250 до 10 обращений – уменьшилось количество жалоб на психологическое давление со стороны служб взыскания.
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