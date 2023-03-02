В Новосибирске неизвестные вскрыли грузовую ГАЗель и распотрошили посылки интернет-магазина

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью 2 марта в Ленинском районе Новосибирска неизвестные вскрыли грузовую ГАЗель, в которой находились посылки интернет-магазина, и похитили часть товаров. Валявшиеся на снегу вскрытые упаковки обнаружили местные жители.

Инцидент произошел в районе двух часов ночи, сообщили в группе «АСТ-54». По словам автора поста, за этим стоит группа молодых людей.

− Часть содержимого воры забрали, а остальное бросили в снегу. Приехали полицейские, которые проводят следственные действия, − отметили в публикации.

В ГУ МВД России по НСО рассказали, что сегодня утром в полицию обратился водитель ГАЗели. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

− В настоящее время проводится проверка, проверяется факт хищения товаров, находившихся в автомобиле, и причиненный ущерб, − заявили в МВД.

Также полиция разыскивает злоумышленников, которые совершили преступление.

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