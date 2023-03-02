В Новосибирской области при загадочных обстоятельствах исчез усатый мужчина со шрамом на верхней губе

В Новосибирской области ищут усатого мужчину со шрамом на верхней губе. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирской области разыскивают Юрина Сергея Владимировича. 52-летний житель села Скала Колыванского района пропал еще 30 ноября 2022 год. Заявку на его поиск волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО» получили в четверг, 2 марта.

– Мужчина живет и работает в Новосибирской области. 10 ноября должен был встретиться с родственником, но встреча не состоялась. Созвонились вечером, пропавший сказал, что поедет обратно домой. 30 ноября крайний раз выходил на связь. Ранее не пропадал, – рассказала КП-Новосибирск руководитель направления пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» НСО Ольга Бобкова.

Приметы пропавшего: рост 182 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Особые приметы – носит усы. Есть шрам на верхней губе.

Во что был одет в день исчезновения, неизвестно.

Если вы знаете, где сейчас Сергей Владимирович, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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