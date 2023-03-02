«Должен был забрать ребенка с кружка домой»: в Новосибирске ищут 48-летнего мужчину в бежево-черной куртке

Сибиряк пропал 28 февраля этого года. Фото: ЛизаАлерт НСО
В Новосибирске пропал 48-летний Андрей Ошуев. Его местонахождение неизвестно с 28 февраля, сообщила КП-Новосибирск руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» НСО Ольга Бобкова.
− Мужчина работает, проживает с семьей. Пропал 28 февраля этого года. Уехал с работы пораньше − должен был забрать ребенка с кружка домой, но не приехал, на связь не вышел, − рассказала КП-Новосибирск Ольга Бобкова.
По словам руководителя пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» НСО, ранее сибиряк не пропадал.
Приметы мужчины: рост 182 сантиметра, плотного телосложения, темно-русые волосы, короткая стрижка, серые глаза.
Был одет в бежевую куртку с черной полосой, голубые джинсы, черные ботинки и серую шапку. С собой был черный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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