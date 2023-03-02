Прокуратура проверит фирму, ответственную за коллектор, в котором нашли труп мужчины в Новосибирске

Прокуратура проверит фирму, ответственную за коллектор, в котором нашли труп мужчины. Фото: МАСС.

В Новосибирске прокуратура организовала проверку после того, как в коллекторе нашли труп 42-летнего мужчины. Тело вытащили спасатели.

– Прокуратура проверит соблюдение ООО «НТСК» законодательства в сфере ЖКХ при обслуживании системы теплоснабжения в ходе подготовки и прохождения отопительного сезона, – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что очевидцы вызвали спасателей на место ЧП. Те подняли из труднодоступного места тело мужчины 1981 года рождения. В случившемся разбираются следователи. Они уже осмотрели место происшествия. А также назначили судмедэкспертизу. Она установит причину гибели человека.

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