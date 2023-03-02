«Мог быть разрыв пищевода»: новосибирцы спасли породистого щенка с застрявшей в горле косточкой

Операцию провели безвредно для щенка. Фото: Предоставлены зооветцентром «Ноев Ковчег»

Новосибирские ветеринары спасли щенка, который проглотил кость. Она застряла у малыша в горле. Заводчица породистых шпицев обратилась в ветклинику в феврале 2023 года:

- Щенок едва мог есть из-за проблем с пищеводом. Хозяйка обратилась к нам для проведения операции, после осмотра мы обнаружили застрявшую кость, которая блокировала пищевод и вызвала воспаление, – рассказал КП-Новосибирск заместитель главврача зооветцентра «Ноев Ковчег» Тарас Онуфриев.

Хирурги решили проводить операцию без разреза – ввели в пасть эндоскопическую трубку, протянули щупы и достали застрявшую костью.

- Воспаление с гноем должны уже пройти. В будущем это грозило щенку серьезными ухудшениями, мог даже произойти разрыв пищевода. В моей практике у щенков часто застревают кости, мелкие игрушки. Собака может проглотить даже палку. Часто встречаются магазинные хрящики для зубов, иногда щенки их не разжевывают и хрящи попадают в пищевод, набухая и застревая, – сообщил ветврач Тарас Онуфриев.

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