Жители Новосибирска заявили о проблеме с популярным антибиотиком в аптеках

Новосибирцы пожаловались на отсутствие популярного антибиотика «Флемоксин» в аптеках города. Фото: Антон ФОКИН

Новосибирцы пожаловались на отсутствие популярного антибиотика «Флемоксин» в аптеках города. Заведующая аптекой сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Елена Заречнева подтвердила КП-Новосибирск, что этого лекарства давно нет.

− «Флемоксин» импортный, и поэтому многим кажется, что он лучше отечественных аналогов. Практики так не считают, − рассказала КП-Новосибирск Елена Заречнева.

Заведующая аптекой отметила, что данный препарат можно заменить «Амоксициллином». Оба лекарственных средства выпускают в форме растворимых таблеток – это подходит тем, кому сложно глотать капсулы.

Елена Заречнева добавила, что отечественный амоксициллин очень эффективен, хорошо убивает бактерии. Кроме того, у него более высокая биодоступность (часть дозы лекарственного средства, поступающая в кровь – прим. ред.), чем у «Флемоксина».

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