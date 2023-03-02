Ударил 100 раз ножом и связал проводом: сибиряк, жестоко убивший соседку, предстанет перед судом

В Новосибирской области будут судить мужчину, жестоко убившего соседку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сибиряк, убивший соседку с особой жестокостью, ответит за это в суде. В отношении 54-летнего мужчины завершили расследование уголовных дел за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает СК РФ по Новосибирской области.

– В октябре 2022 года вечером обвиняемый наведался в гости к соседям, семейной паре в одном из сел под Новосибирском. Приятели стали распивать спиртное. Во время застолья мужчины на почве ревности повздорили. Гость избил хозяина дома. Тот от ударов упал и ударился головой о порог. Его госпитализировали и спасли, – говорится в сообщении СК.

А вот супруге потерпевшего повезло меньше. Гость избил ее руками и ногами. А затем около 100 раз ударил ножом. После чего связал 50-летнюю жертву электрическим проводом.

– Затем злоумышленник покинул место преступления. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, – добавили в Следственном комитете.

Уголовное дело агрессора с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Там его рассмотрят по существу.

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