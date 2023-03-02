В Бердске 23-летнюю девушку нашли на кладбище с пораненной шеей

В Бердске под Новосибирском девушку нашли живой на кладбище с пораненной шеей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городе Бердске под Новосибирском на кладбище обнаружили 23-летнюю девушку с поверхностным порезом на горле. Сотрудники полиции нашли её живой ещё 27 февраля, сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– Жительница Бердска обратилась в полицию о пропаже своей дочери. Данная информация была проверена сотрудниками полиции. Девушка была обнаружена и доставлена в медицинское учреждение с поверхностной раной шеи, – прокомментировали КП-Новосибирск в ведомстве.

В полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил КП-Новосибирск, что 23-летняя девушка на кладбище могла пораниться сама.

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