«Увидел выигрыш – аж лысина на затылке взмокла»: новосибирцы выиграли в лотерею 727,5 миллионов за год

Новосибирцы становятся миллионерами, выигрывая в лотерею. Фото: Даниил ОПАРИН

В прошлом году 11 новосибирцев стали миллионерами благодаря выигрышу в лотерее. 21 счастливчик получил по 500 тысяч рублей. Всего жители Новосибирской области за 2022 год выиграли около 727,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

– Муж проверял личный кабинет в приложении и увидел неполученный выигрыш – миллион. Он так разволновался, что аж лысина на затылке взмокла. Теперь я с гордостью всем рассказываю, что я жена миллионера, – рассказала Елена – супруга начальника охраны, одного из лотерейных победителей.

Семья смогла закрыть кредит за квартиру. На остаток выигрыша супруги приобрели посудомоечную машину и робот-пылесос.

В пресс-службе «Столото» отметили, что, несмотря на гигантские выигрыши, лотереи являются значимым источником пополнения бюджетов страны: на начало второго полугодия 2022 года сумма отчислений составляла 41,2 миллиарда рублей.

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