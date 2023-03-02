Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 5:30

Жительница Новосибирска оплатила миллионный долг, чтобы не лишиться квартиры

До вмешательства приставов сибирячка скрывалась от ответственности
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
До вмешательства приставов сибирячка скрывалась от ответственности.

До вмешательства приставов сибирячка скрывалась от ответственности.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Новосибирска задолжала в общей сложности свыше миллиона. В отношении нее возбудили 12 исполнительных производств. Но платить по счетам 42-летняя сибирячка не спешила. Или не хотела… Пока в дело не вмешались судебные приставы.

– Судебный пристав-исполнитель предупредил должницу о начале процедуры ареста принадлежащей ей на праве собственности квартиры и ее дальнейшей реализации в счет погашения долга, – говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области.

Женщина испугалась, что потеряет недвижимость. Это побудило ее погасить долг полностью. Также сибирячке пришлось заплатить 100 тысяч рублей исполнительского долга за просроченную задолженность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер