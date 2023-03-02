Жительница Новосибирска оплатила миллионный долг, чтобы не лишиться квартиры

До вмешательства приставов сибирячка скрывалась от ответственности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Новосибирска задолжала в общей сложности свыше миллиона. В отношении нее возбудили 12 исполнительных производств. Но платить по счетам 42-летняя сибирячка не спешила. Или не хотела… Пока в дело не вмешались судебные приставы.

– Судебный пристав-исполнитель предупредил должницу о начале процедуры ареста принадлежащей ей на праве собственности квартиры и ее дальнейшей реализации в счет погашения долга, – говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области.

Женщина испугалась, что потеряет недвижимость. Это побудило ее погасить долг полностью. Также сибирячке пришлось заплатить 100 тысяч рублей исполнительского долга за просроченную задолженность.

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