Директора новосибирского Центра зимних видов спорта осудят за хищение имущества школы на 3,4 миллиона рублей

В Новосибирске под суд пойдёт глава Центра зимних видов спорта Бочкарёв. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Первомайском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении директора Центра зимних видов спорта Владимира Бочкарева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, руководитель школы олимпийского резерва вместе с четырьмя подчиненными 5 раз незаконно присваивал вверенное ему имущество центра на общую сумму в 3,4 миллиона рублей.

Санкция статьи о присвоении или растрате предусматривает до 10 лет лишения свободы. Судебное заседание пройдет 13 марта в 10:00.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Владимира Бочкарева задержали еще в 2021 году. Предыдущего руководителя спортивной школы Константина Каширина признали виновным в мошенничестве.

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