Причину смерти установит экспертиза: новосибирские следователи разбираются в гибели мужчины, труп которого нашли в колодце

Следователи проводят проверку после того, как в Новосибирске в колодце нашли труп мужчины.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске следователи проводят проверку после обнаружения в колодце тела 42-летнего мужчины. Его нашли на улице Петухова в Кировском районе города.
– Следователи провели осмотр места происшествия. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что назначили судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину гибели человека.
После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.
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