В Новосибирске из колодца вытащили тело 42-летнего мужчины. Фото: МАСС.
В Новосибирске из колодца достали тело мужчины. Его вытащили спасатели. Об этом сообщили в МАСС.
– Вызов на улицу Петухова в Кировский район поступил в 14:05 1 марта. Требовалось извлечь тело мужчины из труднодоступного места. Спасатели вытащили мужчину 1981 года рождения. Он был мертв, – уточнили в службе спасения.
При каких обстоятельствах, мужчина упал в колодец, не ясно. Труп передали полицейским.
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