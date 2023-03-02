В Новосибирске из колодца вытащили тело 42-летнего мужчины. Фото: МАСС.

В Новосибирске из колодца достали тело мужчины. Его вытащили спасатели. Об этом сообщили в МАСС.

– Вызов на улицу Петухова в Кировский район поступил в 14:05 1 марта. Требовалось извлечь тело мужчины из труднодоступного места. Спасатели вытащили мужчину 1981 года рождения. Он был мертв, – уточнили в службе спасения.

При каких обстоятельствах, мужчина упал в колодец, не ясно. Труп передали полицейским.

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