В Новосибирске шестеро подростков угнали "Ладу Приору" - она заглохла по пути. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по НСО.

В Калининском районе Новосибирска шестеро детей от 15 до 16 лет угнали припаркованную «Ладу Приору». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Владелец отечественного автомобиля обратился в полицию 14 февраля. Он сообщил, что припарковал «Ладу» стоимостью 250 тысяч рублей возле дома на улице Тамбовской в микрорайоне Северный, но затем на месте его не обнаружил.

Ребята всей толпой толкали заглохший автомобиль и попали на запись камеры видеонаблюдения. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по НСО.

Полицейские установили, что шестеро подростков вскрыли автомобиль, завели его и умчали в неизвестном направлении. По записям с видеокамер сотрудники правоохранительных органов отследили путь молодых людей: ребята толкали заглохший автомобиль. Накатавшись, малолетние хулиганы бросили его в том же микрорайоне, где и угнали.

Оказалось, что один ребенок из компании уже состоит на учёте в ПДН. Остальные тоже попадут в список нарушителей. По факту угона возбуждено дело о краже по предварительному сговору. Подросткам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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