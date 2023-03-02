Не отвечали на звонки, не открывали двери: в запертых квартирах в Новосибирске нашли двух мертвых мужчин

В запертых квартирах в Новосибирске нашли двух мертвых мужчин. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске за сутки в запертых квартирах нашли два трупа. Оба мужчины. Об этом сообщили в службе спасения МАСС.

Первый вызов поступил в 11:10 1 марта на улицу Твардовского в Первомайском районе. До мужчины не могли дозвониться и достучаться. Спасатели вскрыли дверь – в квартире нашли труп новосибирца 1951 года рождения. Его передали полицейским.

Второй вызов поступил в начале третьего дня на улицу Петухова в Кировский район города. Там также не выходил на связь мужчина. Дверь в квартиру открыли – новосибирца 1981 года рождения нашли мертвым. Тело передали сотрудникам полиции.

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