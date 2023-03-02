Трое военнослужащих из Новосибирской области вернутся домой из плена на Украине

Троих жителей Новосибирской области вернут в Россию из плена на Украине.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На родину вернутся трое военнослужащих из Новосибирской области, которых держали в плену на Украине. Об этом КП-Новосибирск сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.
– Возвращено из плена двое, один внесен в список по обмену, – рассказала КП-Новосибирск омбудсмен.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как сестра одного из плененных военнослужащих на СВО вернула брата домой, обратившись к уполномоченному.
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