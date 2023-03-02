СГК заменит 10 километров теплосетей в Новосибирске по концессии с мэрией в 2023 году

В Новосибирске отремонтируют 10 километров теплосетей по концессии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году Сибирская генерирующая компания по концессионному соглашению с мэрией Новосибирска заменит 4 километра тепломагистралей и 6 километров внутриквартальных теплосетей в городе. Годовая сумма вложений предприятия составит 4,9 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе СГК.

Всего за 10 лет, начиная с 2022 года, СГК планирует вложить в реконструкцию городских коммуникаций 20,9 миллиардов рублей, 16 из которых – собственные средства компании.

В 2023 году в Новосибирске заменят и проведут капитальный ремонт на 19 километрах теплосетей на 30 участках. Из них 10 – по концессии с мэрией.

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