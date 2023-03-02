Снег, гололед и пробки в 7 баллов сковали движение по новосибирским улицам утром 2 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Весенним утром 2 марта Новосибирск сковали семибалльные пробки. На дорогах – снег и гололедица. Рассказываем, где, по данным «2ГИС», самые сильные заторы.

Не проехать по улицам Станционной, Широкой, Котовского, Ватутина и Станиславского. Традиционный затор на площади Труда в обоих направлениях. Не проехать по улицам Новогодней, Блюхера и Немировича-Данченко. Заторы на Титова, Троллейной и на Советском шоссе. По Октябрьскому мосту в сторону правобережья тоже не проехать.

На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина и Кирова. На улицах Восход, Бориса Богаткова и Добролюбова тоже заторы.

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